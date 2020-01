Takovéto drobnější ohně hasiči likvidovali už během silvestrovského večera. Již hodinu před půlnocí evidovali ve středních Čechách devět událostí souvisejících s používáním zábavní pyrotechniky, přičemž po dvou jich bylo v Kladně a na Praze-západ.

Během poslední hodiny roku pak přibyly ještě čtyři výjezdy. A nakonec se pomyslné počítadlo typicky silvestrovských požárů zastavilo na čísle 14. Celkově v posledních šesti hodinách starého roku, od šesté večer do půlnoci, hasiči ve Středočeském kraji zasahovali celkem u 24 událostí. Požárů z nich bylo 17 – přičemž těch od pyrotechniky zmiňovaných 14. Druhé nejpočetnější zastoupení měly dopravní nehody.

Prakticky hned po půlnoci se však s událostmi roztrhl ohnivý pytel. Zpravidla hořely keře nebo odpad, a to právě v souvislosti s bujarými oslavami. Jen v první čtvrthodině roku se dvěma dvacítkami měli středočeští hasiči šest výjezdů – přičemž všechny souvisely s používáním pyrotechniky. Zásahy tohoto charakteru pak pokračovaly i v dalších hodinách Nového roku – zvláště v těch prvních dvou – nicméně již s menší koncentrací v čase. Jednoznačně převažovalo hašení odpadu či popelnic a kontejnerů.

Z vážnějších středočeských požárů souvisejících s pyrotechnikou buď zcela jistě nebo pravděpodobně připomněla mluvčí Hasičského záchranného sboru ČR Nicole Studená první oheň nového roku v kraji. Šest sekund po půlnoci vyšlehly plameny v Kostelní Lhotě na Nymbursku, kde nakonec hořely dvě desítky tújí. Zde přesná příčina prozatím zůstává v šetření, v jehož rámci také bude upřesněna způsobená škoda.

„Jediný požár domu od pyrotechniky byl nahlášen v Karlíku na Praze-západ: pyrotechnika zalétla za fasádu, kde způsobila zahoření polystyrenu,“ uvedla Studená. S tím, že část fasády museli hasiči rozebrat, aby místo řádně prolili vodou. Škoda byla vyčíslena na sto tisíc korun. Finanční následky v pětinové výši – tedy škodu odhadnutou na dvacet tisíc – pak způsobil požár pyrotechniky v uzamčeném autě v Brandýse nad Labem na Praze-východ. „Zasahující jednotky musely provést násilný vstup do vozidla a požár uhasily vysokotlakým vodním proudem,“ konstatovala Studená.

Větší požáry, jejichž příčiny v obou případech stále zůstávají předmětem vyšetřování, likvidovali v posledních hodinách končícího roku hasiči na Benešovsku a na Kolínsku. Ve Vlašimi byli dvacet minut po šesté večer přivoláni k likvidaci ohně schvacujícího dřevěný přístřešek. Z plamenů bylo třeba vynést několik propan-butanových láhví.

Hmotná škoda byla předběžně vyčíslena na 400 tisíc korun. Kolik peněz shořelo v Přišimasech, kde požár hodinu před půlnocí zasáhl dvě dodávky, čtyři osobní auta a karavan, teprve ukáže další šetření; nepůjde však o malou částku. Také v tomto případě bylo třeba vynést propan-butanovou láhev, která se nacházela v karavanu.

Zásahy hasičů během noci na přelomu roku:

- Požár odpadu: Čelákovice (PV), Mníšek pod Brdy (PZ), Kladno 2x, Šestajovice (PV), Pětihosty (PV), Mladá Boleslav 2x, Kostelní Lhota (NB), Cítov (ME), Lány (KL), Odřepsy (NB), Vlašim (BN), Králův Dvůr (BE), Podolanka (PV), Brandýs nad Labem-Stará Boleslav (PV), Kralupy nad Vltavou (ME), Rakovník, Lety (PZ)

- Požár popelnice či kontejneru: Větrušice (PV), Březová-Oleško (PZ), Kladno 2x, Mladá Boleslav, Kolín 2x, Záryby (PV), Nižbor (BE)

- Požár porostu: Kolín, Rudná (PZ), Neratovice (ME), Černošice (PZ), Kladno, Příbram

- Dopravní nehoda se zraněním: Kunice (PV), Makotřasy (KL), Milčice (NB), Kolešovice (RA), Mladá Boleslav

- Požár lesa: Rudná (PZ), Květnice (PV), Mukařov (PV)

- Požár nízké budovy: Vlašim (BN), Karlík (PZ)

- Požár dopravních prostředků: Přišimasy (KO), Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

- Dopravní nehoda – uvolnění komunikace: Vinařice (KL), Sedlčany (PB)

- Odstranění nebezpečných stavů: Příbram, Vlašim (BN)

- Záchrana lidí z výtahu: Kutná Hora, Roztoky (PZ)

- Požár sazí v komíně: Stochov (KL)

- Planý poplach: Beroun



Zdroj: Portál krizového řízení středočeského kraje