/FOTOGALERIE/ Když se ve čtvrtek 6. srpna rozhořel požár v areálu bývalé Avie, napadla nejednoho z místních otázka: právě teď? Jen pár dní předtím se totiž v areálu objevila těžká technika a začala stavba nového retail parku, jehož součástí mám být i hypermarket Tesco. Ačkoliv požár pravděpodobně se stavbou nijak nesouvisí, některé otazníky nad celou událostí přece jen visí.

Požár v bývalé továrně Avia v Masarykově ulici v Kutné Hoře. | Foto: HZS Středočeského kraje

Příčinu vzniku požáru by měl hasičský krajský vyšetřovatel ve spolupráci s kriminální policií určit zhruba do měsíce. Co už se ale v tuto chvíli ví, je výše škody, kterou požár způsobil. Ta se podle prvotních odhadů vyšplhala na 20 milionů korun. A právě její výše překvapila, mnozí totiž žili v domnění, že areál bývalé továrny je defacto prázdný.