Střední Čechy - S ochlazením lidé přiložili pod kotel. Poznávají to i středočeští hasiči, pro něž je nyní den bez likvidace požáru sazí v komíně spíš výjimkou než pravidlem. Za prvních šest dní letošního roku již měli takových zásahů pět: série odstartovala hned na Nový rok v Libiši na Mělnicku, 3. ledna následovaly dva zásahy v jediném dni na Praze-západ - v Hostivici a v Černošicích - a dále hořely saze v komínech v Klučově na Kolínsku a v Sudově Hlavně na Praze-východ. Tři z těchto požárů vypukly uprostřed noci.

Požár sazí v komíně. | Foto: HZS Středočeského kraje

Situace, kdy v komíně začnou řádit plameny, není nijak výjimečná, potvrdil v pondělí Deníku Jaroslav Gabriel z centrály Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje. Od počátku září do současnosti – což je období, kdy lze předpokládat, že se více topilo – hasiči v rámci celého kraje zaznamenali 46 požárů sazí (celkově v tomto období likvidovali 1028 požárů). Tyhle komínové požáry se obešly bez zranění – a vlastně i bez závratných hmotných škod. Součet částek odhadovaných přímo na místě dosahuje 225 tisíc korun; zato hodnoty uchráněné zásahy hasičů se šplhají do milionů.

Následky byly i fatální

Relativně příznivé konce nejsou bohužel pravidlem vždy. Před rokem, na počátku loňského ledna, vedl požár sazí k tragédii v Zaječově na Berounsku. Požár nepřežila obyvatelka rodinného domu, kterou hasiči nalezli už bez známek života; hmotná škoda byla vyčíslena na dva miliony korun. A jen o pár měsíců dříve kvůli komínovému požáru lehl popelem motorest Koliba Čtyři kameny nedaleko Hlavence; v těsném sousedství dálnice D10.

Jak rozsáhlé jsou následky, závisí mimo jiné na tom, kdy je požár zpozorován. Málokdy totiž problém zaznamenají přímo obyvatelé domu, v jehož komíně hoří. Někdy sice postřehnou hukot v komíně nebo si všimnou jeho nezvykle teplého tělesa, většinou však hasiče přivolají náhodní svědci, kteří si nad střechou všimnou jisker, či dokonce plamenů: sousedé nebo posádka auta projíždějícího kolem.

Nedá se také podle Gabrielových slov jednoznačně říci, že nové komíny by bylo možno považovat za bezproblémové, byť moderní „stavebnicové“ komíny i ty starší rekonstruované nerezovou vložkou jsou konstruovány tak, že by se saze měly na hladkých stěnách držet minimálně. „Ve starších domech jsou tyhle zásahy častější – krátce před koncem roku jsme ale na Berounsku vyjížděli k nově postavenému rodinnému domu,“ řekl Deníku Gabriel. Jeho slova potvrzuje i hořovický kominík Jiří Rákosník, regionální zástupce Společenstva kominíků ČR: „Požáry se vyskytují jak u starších spalinových cest, tak i u nových.“

Nejde jen o čištění

Kominíci mají jasno: existují způsoby, jak komínovým požárům předcházet. A pozor; nepřipomínají jen pravidelné a řádné čištění. Důležitá je také správná obsluha topidla, používání pouze paliva stanoveného výrobcem – a také pořízení kotle odpovídajícího výkonu. Ne, zde rozhodně neplatí, že čím větší, tím lepší. Použití spotřebiče o příliš vysokém výkonu vede k jeho „dušení“ či „škrcení“ – a to se následně v komíně projeví. Stejně jako použití nevhodného paliva. Pak se vytvářejí mazlavé saze, často označované jako „dehet“.

Stejné jsou i zkušenosti hasičů. „Primárně to závisí na tom, čím lidé topí a jak se staví k legislativním požadavkům,“ upozornil hasič Gabriel. Jinými slovy: pravidelné čištění riziko požáru výrazně snižuje – a naopak ten, kdo se ke smýčení staví laxně a nerozpakuje se spalovat třeba olej nebo PET láhve, bude ohrožen daleko víc. Špatným topivem nicméně nejsou jen odpadky. Zadehtovaný komín může mít i ten, kdo topí syrovým dřevem, upozorňuje kominík Zdeněk Škvrna.

Kolem komína nechat vše odborníkům

* Jak poznat, že je komín v pořádku? - Komín musí být volně a bezpečně přístupný. Majitel musí pamatovat nejen na pravidelné čištění, ale také na kontroly provedené odborníkem.

- Komín by měl mít kompaktní, nepoškozené, omítnuté a obílené zdivo.

- Vymetací otvory musí být opatřeny dvojitými plechovými nebo betonovými dvířky. Dvířka nesmějí být poškozená a musí být dostatečně těsná.

- Minimální vzdálenost skladovaných hořlavých látek v půdních prostorách od komína je jeden metr.

* Co dělat, pokud v komíně začne hořet? - Pokud vznikne požár sazí v komíně, je nutno z blízkosti komínového tělesa urychleně odstranit všechen hořlavý materiál. Kontrolovat okolí komína v půdním prostoru, aby nedošlo k rozšíření požáru. Uzavřít přívod vzduchu do spotřebiče. Samotný zásah v komíně je nejlepší nechat na hasiče.

- Hořící saze nikdy nehasit vodou! Komín, v němž teplota může přesáhnout i 1000 stupňů Celsia, by mohl popraskat. Hasiči používají k sražení a uhašení hořících sazí převážně suchý písek (nehodí se tedy písek ze zasněžené hromady nebo nabraný po dešti). Mají také speciální nářadí podobné kominickému vybavení.

- Zákon o požární ochraně hovoří jasně: každý požár je nezbytné ohlásit. Hasiče je proto třeba zavolat i v případě, že by uživatel komína požár zlikvidoval sám. Po požáru je také nutná kominická revize.

Zdroj: Hasičský záchranný sbor ČR