Na sociálních sítích je zákazníci znají pod značkou Staročeský pekař. Covidová doba tvrdě doléhá i na ně. Nejprve vláda zakázala trhy, což bylo gró jejich podnikání, se svými pekařskými výrobky vyráželi třeba až do Jičína. Nyní přijdou o další zákazníky. Lidé z Kutnohorska sem teď pro čerstvé pečivo, koláče či zákusky zajet nesmějí, nákupy za hranicí okresu nejsou povoleny. „Kvůli zakázaným trhům nám tržby spadly o dvě třetiny. Z těch zákazníků, co zbyli, teď přijdeme o další třetinu,“ popsal Stanislav Matějka.

Se svou ženou, vystudovanou strojní inženýrkou, a dvěma malými dětmi nyní bydlí v karavanu na pozemku za pekárnou. „Dům v Opatovicích jsme prodali, abychom mohli investovat do podnikání, nyní z těchto prostředků pekárnu dotujeme. Není to jednoduché, máme pět zaměstnanců, s brigádníky jsme se museli dočasně rozloučit,“ podotkla Veronika Matějková.

K pekařině se prý s manželem dostali jak „slepí k houslím“. Na trzích začínali s prodejem pamlsků pro domácí mazlíčky. O to víc nyní své pekařské povolání milují a nechtějí se ho vzdát za žádnou cenu. „Jestli přežijeme, nevíme, samozřejmě. Ale uděláme pro to maximum. Oběma nám záleží na tom, že lidem pečeme poctivé pečivo i zákusky. Pro nás to není jen o výdělku,“ shodují se manželé.

Vyhlášený je prý hlavně jejich nebovidský chleba. „Jezdí sem pro něj i zákazníci z Prahy. Učila jsem se to dlouho, bylo to stylem pokus – omyl. Upéct dobrý chleba je velká věda a kumšt, záleží na spoustě věcí – od dobré mouky až po počasí, které je zrovna venku, když na něj zaděláváte. Na tomhle všem záleží,“ sdělila Veronika Matějková.

O tom, jak tvrdý chleba pekař má, vědí oba manželé svoje. „Vstáváme každý den ve čtvrt na pět ráno, když jsme jezdili na trhy, tak v půl třetí. Oba nás ale strašně dobíjí, že lidem naše výrobky chutnají. Děláme je po svém, podle vlastních receptur, z poctivých surovin,“ řekli. Má to podle nich smysl. „A to je víc než to, že je teď doba těžká a úplně nám nepřeje,“ zdůrazňují Matějkovi.

Do budoucna prý mají velké plány, jak by svou pekárnu ještě rádi zvelebili a ledacos přidali. „Priorita je ale bydlení, v létě je v karavanu hrozné vedro,“ doplnili s nadsázkou.