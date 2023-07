/FOTO, VIDEO/ Talent i lásku k šití zdědila Jana Maršíková bezpochyby po své mamince, stejně jako její stroj, který má dodnes. Už jako náctiletá si pro sebe šila různé tašky a kabelky, které si i sama navrhla. Dnes vlastní malou značku Aura original s portfoliem kožených doplňků a svoje výrobky prodává na vlastním e-shopu i v několika spřízněných krámcích nejen v Kutné Hoře, ale i v Praze a Českých Budějovicích.

Jana Maršíková s jehlami a nitěmi v podstatě vyrostla. Doma se šilo často a pravidelně, proto si už relativně brzy začala vyrábět svoje vlastní doplňky. Hlavně tašky a kabelky. „Nikdy jsem nešila podle střihů, ale sama jsem si věci vymýšlela a pak zkoušela. Prostě takový pokus omyl,“ vzpomíná na svoje začátky rodačka z Náchoda, která svůj druhý domov našla před více než 10 lety v Kutné Hoře. Ještě předtím ale v Praze vystudovala pedagogickou školu zaměřenou na výtvarnou výchovu.

Ke kůži se přitom dostala úplnou náhodou a to když na trhu nebyly capáčky pro děti, které by jí jako matce vyhovovaly. Zkusila si je ušít sama. Vytvořila řadu capáčků v duchu barefoot a obula kromě vlastních dětí i několik dalších. Nově objevený materiál ji okamžitě nadchnul. „Bylo to takové dobrodružství, vydat se novým směrem. Najednou tu bylo široké pole možností a dalšího objevování. Začala jsem s kůží experimentovat,“ vypráví Jana Maršíková.

Od dětských botiček se potom vrátila zpátky ke svým peněženkám a kabelkám, které ji bavily odjakživa. Nejprve svoje kožené výrobky prodávala na Fleru, v roce 2019 si pak založila vlastí webové stránky s e-shopem a začala šít i na zakázku. Dává přednost jednoduchému designu a minimalistickému vzhledu bez zdobení. Líbí se jí čisté a strohé věci, protože tolik nepodléhají módním trendům. Navíc kůže má prý vzácný dar ušlechtile stárnout. „Vyrobíte krásný produkt, který se postupně mění tím, jak ho člověk používá, jak k němu přistupuje a jak s ním zachází. Dá do toho to svoje a dodá mu charakter. Kůže má krásnou patinu, stárne hezky,“ popisuje.

V případě, že šije na zakázku, limitují Janu pouze její vlastní dovednosti, protože je samouk a cestu k těžším postupům si, jak říká, hledá sama. Jinak si může zákazník vybrat barevnou kombinaci i velikost peněženky, v případě kabelky se zase řeší různé kombinace zapínání či samotné provedení. „Mám ráda pestré barvy a nerada hledám tmavou peněženku v černé kabelce. Proto s oblibou volím kontrastní kombinace, které právě podtrhují čistý tvar a jednoduchost,“ upřesnila Jana Maršíková.

Na otázku, kolik času zabere výroba takového dámského doplňku, odpovídá, že od dvou do pěti hodin v závislosti na typu daného doplňku. „Zjistila jsem, že mám různé tempo. Někdy jde tvorba sama od ruky, jindy vše trvá. To pak odcházím od práce a dokončení odkládám, takže je to hodně různé,“ vysvětluje. Kromě svého řemesla je ještě na půl úvazku zaměstnaná a spolupracuje na vzdělávacím projektu. Ruční práce ji prý strašně uklidňuje. „Mám den, kdy se zavřu v dílně a pracuju rukama, takže hlava má čas se pročistit. Ráda ale spolupracuju s lidmi, což mi zase umožňuje moje druhá práce, takže kombinace obojího je ideální,“ dodává s tím, že jejím velkým přáním je, aby ji šití pořád tak bavilo jako dosud a mohla objevovat další technologie a postupy jak s kůží pracovat.