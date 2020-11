Jestli přežije, si Luboš Lhota vůbec netroufá odhadnout. Už proto, že majiteli domu, ve kterém fitko provozuje, musí platit nemalý nájem..

Jak vnímáte současnou situaci?

Jsem naštvaný. Hodně. V autobuse může jezdit třicet lidí na dvanácti metrech čtverečních, v Globusu v Pardubicích je najednou pět tisíc lidí a nikdo to neřeší. A pak zavřou provozovny jako jsou kosmetické salony či kadeřnictví, kde je jeden na jednoho, nebo fit centra, kde je na tréninku deset lidí. Navíc většinou stoprocentně zdravých!

Zdroj: Deník / Hana KratochvílováJak to?

Sportovci se mají rádi a znají své tělo a jeho potřeby. Takže když se necítí dobře, cvičit prostě nejdou. Tak to je. Ano, je spousta lidí bez příznaků, ale i to jde ve fitku řešit rozestupy, desinfekcemi či rouškami. Já osobně neznám člověka, který by šel do fitka, kdyby mu bylo špatně. Přijde mi úplně zcestné, že zdravý pohyb, který je pro lidi tolik prospěšný, je nyní zakázaný. Ve zdravém těle zdravý duch, tak to zkrátka je. Fitka by měla být otevřená. Jednoznačně. Pokud si člověk zasportuje, tak je na tom psychicky dobře. K čemu je, že může šest lidí trénovat venku? Já tahle opatření považuji za úplný výsměch.

Jak se vám dařilo, než přišla první karanténa?

Dobře. Ale přiznám se, že rozjezd Potírny byl pomalejší. Na Čáslav to bylo trochu něco jiného, není to klasické fitko.

V čem je jiné?

Zaměřené hodně na work out, cross fit. Propaguji spíše zdravý pohyb, práci s vlastní vahou těla. Těsně předtím než nás vláda v březnu zavřela, mi už sem chodilo 1500 lidí za měsíc. To už je slušné.

Přišla jedna vlna, přišla druhá vlna. Jen s krátkou letní pauzou, která fitcentrům zrovna nepřeje, jste zavření více jak půl roku. Myslíte si, že přežijete?

Je to těžké, opravdu. Za měsíc platím nájem ve výši téměř jednoho průměrného měsíčního platu. To není málo. Musím normálně chodit do jiné práce, abych se uživil, ale i tak je to těžké. I mně navíc chybí pohyb a zákazníci fitka, kteří mě dobíjejí energií.

Spíše bych si myslela, že to musí být dřina provozovat takové velké fitko.

Je to přesně naopak. Pracoval jsem jako finanční poradce a tam Vás lidé doslova vysávají. Práce ve fiktu mě baví, naplňuje. Když třeba vidím, jak sem některé maminky po dětech přijdou, mají bříško a nějaké to kilo navíc, ale pak na sobě neskutečně zamakají a mění se Vám před očima, když vidíte to zlepšení, to Vás opravdu nabije. Stejně tak mě baví práce s dětmi. Opravdu nechápu, proč pro tyhle cílové skupiny musí být zavřeno. Trápí to mě a trápí to i je. Pohyb jim chybí a podepisuje se to na jejich psychice. Vidím to na sobě. Také se necítím úplně dobře.

Co by pro vás, majitele fitcenter, měla vláda udělat? Co by pomohlo?

Já se hlavně domnívám, že doteď neudělala nic. Nejmenší živnostníky nechala na holičkách. Co to je 500 korun na den? To je 15 tisíc měsíčně. Pokud ten člověk nemá vůbec žádný příjem, tak je to směšné. Musí platit nájem a ostatní výdaje. A hlavně ty peníze nedostanete hned. A to já ještě nemám zaměstnance, kdybych měl, tak si to neumím představit už vůbec. Názor že ti, co neumí podnikat, by měli zkrachovat, opravdu nesdílím. Jakýkoliv byznys se rozjíždí dva, tři roky. Když se začal rozjíždět ten můj, přišla karanténa. Znamená to, že neumím podnikat? Myslím si, že zdravé by bylo, aby malí podnikatelé vyjeli svůj obraz za tři měsíce a vláda jim dala osmdesát procent z toho. Ty by bylo zdravé, přijatelné. Proč státní zaměstnanci mají 100 procent platu a podnikatele zavřou a dají mu 15 tisíc? Tuhle koronavirovou dobu si nevymyslel nikdo z nás.