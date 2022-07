Připomeňte na úvod, jak se to vlastně stalo, že taková osobnost, jakou je Karel Schwarzenberg, se rozhodla působit ve vašem vinařství?

Ještě předtím, než pan kníže koupil podíl ve Vinných sklepech Kutná Hora, s námi už roky spolupracoval a sledoval vývoj v našem vinařství. Dělali jsme víno

pro něj i pro jeho rodinu a jemu se začalo čím dál tím víc líbit, co děláme a jakým způsobem. Nakonec nás oslovil, že bych chtěl do vinařství vstoupit. Moc jsme to uvítali, protože to pomohlo stabilizovat společnost a zároveň získat i partnera, který má podobné myšlení a ctí stejné vize jako my. Hrozně nás to nadchlo a nakoplo.

Byla a je to pro vás čest?

Je to pro nás neuvěřitelná pocta. Pan kníže je výrazná persona, i když zdraví mu už tolik neslouží co se týče hmotného aparátu, ale jeho hlava je neuvěřitelná pořád. Je neskutečně sečtělý, chytrý a má velmi široký rozhled. Vinařství navíc rozumí, takže to, co může předat, nám předává. Snaží se pomáhat i ve smyslu darování pozemků v Kutné Hoře pro výsadbu dalších vinic nebo sadů. Kutnou Horu má velmi rád a záleží mu na tom, aby zde po sobě zanechal stopu, ale také pořádek.

Kde plánujete rozšiřovat vinice?

V letošním roce jsme klučili tři hektary pozemku nad bývalou cihelnou v Sedlci. Jedná se o nádherný jižní svah, kde dříve víno pravděpodobně pěstovali Cisterciáci. Jde o svah přímo nad sedleckou katedrálou, kam 1142 přišli. Za tři roky bychom na tomto pozemku chtěli sázet novou vinici, momentálně probíhá rekultivace terénu, protože byl roky pokryt různými nálety. Postupně terén vyčistíme, vysadíme tam směs bylin a luční kvítí, abychom půdu zregenerovali a následně vysázíme vinice. Podle toho, jak půda rychle zregeneruje.

Jaké víno na ní budete pěstovat?

Půjde o vinici, která bude adaptovaná na klimatické extrémy, zejména na sucho. Bude zakomponovaná v přirozeném terénu, budou nechávány remízky a detenční nádrže, kde se bude držet voda tak, aby vinici dobře prosperovala i tehdy, když budou extrémní výkyvy počasí.