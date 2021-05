Pokud chcete spojit příjemné s užitečným, zkuste jízdu na kole. Hezké počasí nadcházejících měsíců je jako dělané k tomu, abychom vyrazili ven, rozhýbali ztuhlé tělo, nastartovali metabolismus, spálili nějaké kalorie a ještě si jízdu na čerstvém vzduchu užili. Cyklistika je vhodná i pro lidi s nadváhou, protože na kole nejsou tolik zatěžovány klouby jako třeba při běhu, kdy při nárazech pod velkou vahou těla roste i riziko zranění.

O tom proč je cyklistika vhodná na snižování nadváhy, kolik času bychom na kole měli strávit a na co přitom nezapomenout ve svém jídelníčku, jsme si povídali s výživovou poradkyní Věrou Hrabákovou Bittnerovou. „Jakýkoliv pohyb pro člověka, který se rozhodne pro sebe něco udělat a zhubnout tak pár kil, je vždy moc dobré rozhodnutí ať je to kolo, brusle, běh, či má oblíbená chůze. Je jedno, co z toho si vybere. Nejdůležitější je u takového rozhodnutí zůstat a být vytrvalý,“ říká Věra Hrabáková Bittnerová.

Pokud si člověk vybere kolo, kolik času na něm musí strávit, aby zhubl?

Jízda na kole je aerobním cvičením a délku by si každý měl zvolit sám podle svých možností. Někomu stačí 30 minut a někdo teprve po 50 minutách může říct, že začíná spalovat (tedy se zahřívat). S opakovaným posazením se na kolo je ale potřeba délku prodlužovat a snažit se udržet tempo ve vašem rytmu srdce ve zvýšené frekvenci (110 -140 tepové frekvence) co nejdéle.

Jaký terén je podle vás ideální?

Pro začátečníky doporučuji vyhledat rovinatý povrch, aby vás jízda na kole bavila a hned neodradila. Později je dobré vyzkoušet i kopcovitý terén, kde ovšem dostane tělo více zabrat a tím pádem bude hubnutí účinnější. Neznamená to ale, že to bude vidět hned, jakmile si doma stoupnete na váhu. Vaše tělo bude mít postupně více zpevněné svaly nejen na nohách, ale také mírně i v přední části těla. Takže se vám může zdát, že váhový úbytek je menší, než jaký jste čekali. Je to dáno tím, že složení vašeho těla bude jiné, budete mít více svalů a méně tuků, než když jste s jízdou na kole začínali. Svaly jsou těžší než tuk a změna jejich poměru je to, oč tu běží! Další plusem jízdy na kole je, že nezatěžujete celou svou vahou klouby oproti třeba běhu. A to může být také důvodem, proč si vybrat zrovna tuto aktivitu.

Má jízda na kole ještě nějaká další pozitiva?

Dalším aspektem je zvýšení dobré nálady při sportu. Když člověk dělá něco, co ho baví, dostaví se na konci záplava endorfinů (hormonu štěstí), že dokázal něco, co se mu na začátku zdálo nedosažitelné. I psychický stav naší mysli je velmi důležitý pro sportovní výkon! No a když k tomu všemu doplníte správné jídlo, vše půjde “tak nějak samo”.

Co si máme představit pod pojmem správné jídlo?

Pravidelný přísun energie v podobě snídaně, dopolední svačiny, oběda, odpoledni svačiny a večeře je nezbytný k dobrým výsledkům. Jezte čistě, nám přirozené potraviny, takové, jaké si můžete doma sami připravit bez používání dochucovadel, omáček, dipů, bílého pečiva a cukru. Zařaďte do jídelníčku zeleninu ke každému jídlu, díky vláknině se vaše tělo lépe zasytí a pročistí. Kysané mléčné výrobky vám doplní správná probiotika do střev. Aby vše dobře fungovalo, jsou důležité také další bílkoviny v podobě krůtího a hovězího masa, ryb, vajec a sýrů, potřebné k pocitu sytosti a stavbě svalové hmoty. Ze sacharidů se snažte vybírat pečivo žitného původu a také přílohy v podobě rýže, celozrnných těstovin, brambor, bulguru. Ovoce byste měli jíst dopoledne a nebo před sportovní aktivitou. Používejte kvalitní oleje do salátů, díky nimž se nám lépe uvolňují do těla vitamíny rozpustné v tucích A, D, E, K. Ořechy a semínka nás zasytí a dodají správné tuky do našeho těla pro výdrž.

Máte nějakou snadnou pomůcku jak poznat, kolik toho optimálně sníst?

Úplně jednoduše, představte si, že jedna naše dlaň je porce svačiny, 2 dlaně jsou porce snídaně, oběda a večeře.

Je ještě něco důležitého, na co nesmíme zapomenout?

Nesmíme zapomenout na správný pitný režim! Voda, voda, voda… čistá, bez příchutí a bublin. Pijte ji jen tak s citronem či mátou.

