To, jak se oblékáme, to, jak si zařídíme byt nebo jaké si koupíme auto, o nás hodně vypovídá. Funkci „artefaktu“ a „symbolu“ má i kolo – s rostoucí oblibou městské i silniční cyklistiky a také spolu s neustále se rozšiřující nabídkou bicyklů si „své“ kolo může vybrat opravdu každý. To se pak stává součástí jeho osobního stylu. „Na kolech jsem hodně prožil, mám je rád a nikdy je neprodám, takže jsou pověšena doma a stala se součástí prostředí, ve kterém žiju,“ říká designér Martin Foret.

Možná vám proletí hlavou – co má kolo společného s designem? Odpověď je nasnadě – kolo je design. Hodiny, dny, roky, ale v horizontu vývoje i staletí práce, která se neustále vyvíjí. Zpočátku byla kola především funkční, pak – když začala růst konkurence značek – se od sebe začala odlišovat pomocí prvků, z nichž se některé staly ikonickými.

Za všechny můžeme zmínit třeba nebeskou barvu a nezaměnitelný znak s orlicí italské značky Bianchi, nejstaršího nepřetržitě fungujícího výrobce kol vůbec. „Třeba jen lakování rámů je dnes kategorie sama pro sebe, v níž vznikají fantastické produkty grafického designu,“ upozorňuje Martin Foret.

Kolo sice primárně spadá do oblasti průmyslového designu, výrazně ale přesahuje do jiných oborů. Drahé materiály a technologie musejí splňovat aerodynamické standardy, ale i dobře vypadat. Protože vzhled je často to první, co nás při výběru nového kola osloví. Na vývoji moderních kol tak pracují špičkoví designéři, ale výjimkou není ani spolupráce výrobců kol se slavnými módními domy – „své“ kolo mají třeba značky Missoni, Ralph Lauren nebo Hermès.

Pověste to hezky

Jaké kolo asi bude mít městský hipster? A jaké milovník terénu, bahnitých stezek a adrenalinu? A co sportovec, který se nebojí investovat do kvality a značky, co má zvuk? A jaké asi budou mít tito jednotlivci interiéry? „Ať chceme, nebo ne, volba kola, jeho použití i vzhled vypovídají o jeho uživateli mnohem víc, než by leckdy chtěl,“ říká Michal Ureš z collcoll.cc. Jeho kolega, designér Vavřinec Veselý, dodává: „Kdekdo kolo strčí do sklepa nebo mu překáží na chodbě, ale málokoho napadne pověsit si ho do pokoje. Přitom je to tak jednoduché. Ale je potřeba pověsit ho hezky.“

Nábytek pro cyklisty

Někteří designéři šli ještě dál a navrhli rovnou cyklistický nábytek. Může to být třeba knihovna, sedačka nebo čelo postele s výřezem, do kterého kolo zasunete, ale třeba rovnou i nábytek se speciálními háčky a přihrádkami pro uložení cyklistických doplňků. Takovým příkladem je i „závodní“ edice nábytku L’Équipier od britského designéra Toma Rowana. Na dřevěných skříňkách či zrcadle najdeme typické barevné proužky, které známe ze závodních dresů.

Obecně platí, že starožitný nebo retro solitér můžete s trochou citu umístit téměř do jakéhokoli interiéru. A pro kolo to platí také – takový opečovávaný favorit „po dědovi“ se bude chovat jako chameleon: jeho technické mechanismy si budou rozumět s industriálním interiérem, jednoduchost jeho tvarů vynikne v minimalistickém interiéru a dokonale zapadne i mezi nábytek a doplňky v retro nebo vintage stylu. Podobně přizpůsobivá jsou i dnes velmi oblíbená silniční kola v monoliticky barevném provedení: černé, matné, karbonové kolo můžete umístit kamkoli.

Pokud kolo nepůsobí neutrálně a nenápadně, ujme se hlavní role barevnost. I výrazně barevné sportovní kolo může do moderního interiéru zapadnout – stačí ho neumísťovat na příliš dominantní místo, nebo naopak „vytáhnout“ jeho přednosti, tedy barvy, a promítnout je do doplňků v interiéru. Odvážní mohou s kolem vyladit třeba výmalbu stěny, nebo na to jít obráceně – doladit bicykl volitelnými doplňky, jako je sedlo, košík na láhev či omotávky řídítek v dominantní barvě interiéru.

Kolo umí „vyřešit“ interiér

„Každé kolo si najde svůj interiér a funguje to i obráceně. Ale je třeba to sladit, aby kolo zapadlo do kontextu a celek vypadal přirozeně. Ovšem ne úplně každá místnost kolo unese,“ říká Vavřinec Veselý s tím, že pokud máte pocit, že se vám kolo do bytu nehodí, nelámejte to přes koleno nebo tomu dejte čas.

„Pověsil jsem kolo do ložnice, bylo tam volné místo a tím se celá stěna vyřešila. Kolo začalo fungovat jako artefakt, jako obraz. Je fakt, že zrovna tohle kolo bylo jako artefakt navrženo, přestože slouží ke každodennímu ježdění. Najednou je jasné, že na stěnu nic víc nepatří,“ sdílí designér Michal Ureš svou osobní zkušenost a dodává, že někdy je třeba to s kolem v interiéru trochu zkoušet, hledat a občas něco převěsit, než kolo dokonale zapadne. Obecně podle něj kolo vyžaduje velkorysejší interiéry, i když hodně záleží také na způsobu uchycení a samozřejmě třeba i na množství nábytku.

Způsob využití kola v interiéru ale může být i zcela neortodoxní. Staré, nepoužívané kolo v interiéru nemusí znamenat, že se ho chopíme „provensálskou formou“, natřeme ho na růžovo a vyrobíme z něj květinový stolek. Bicykl ve výrazné, ale dokonale monolitické barvě bude se stejně barevnou zdí fungovat jako reliéf. Kolo bude dobře fungovat třeba i jako podstavec konzolového stolku. Další možností je pak dekonstrukce – použít části kola jako jednotlivé dekorace nebo rovnou pořídit designový doplněk s cyklistickou tematikou. I takové existují, stropní osvětlení s cyklistickou tematikou má na kontě třeba český architekt a designér Ondřej Elfmark.

Pro srdcaře i ty, co to mají na háku

Bicykl můžete samozřejmě do interiéru „jen tak“ opřít, postavit do stojanu nebo třeba zavěsit na minimalistický a ryze funkční hák, který seženete ve velkoobchodě pro kutily. Pokud jsou ale k dispozici závěsné systémy, které jsou samy o sobě designovým prvkem, proč to celé nedotáhnout k dokonalosti. Možností je spousta – od těch, které fungují i bez kola jako dekorativní „kousek“, po ty, které jsou naprosto minimalistické a dokonale funkční, na zdi nepoutají pozornost a postarají se o dokonalé uchycení vašeho bicyklu. Některé z nich si můžeme pořídit díky českým designérům, kteří nás provázeli celým článkem.

Zabruste mezi kutily

Etsy je mezinárodní verze našeho Fleru, inzertní portál, kde designéři, malé firmy a různí šikovní lidé prodávají své výtvory. Kvalitních a designově zajímavých držáků ale i speciálního nábytku na zavěšení kola tu najdete bezpočet – třeba těch od německého výrobce Stückwerk Design. Klasiky potěší třeba masivní polička Velo Stop se žlábkem, do kterého zapadne rám kola. Polička může sloužit pro odložení dalších doplňků a i bez kola vypadá pěkně. Proč jich na stěnu neumístit rovnou více v jedné linii?

Martin Foret například navrhl drátěný nástěnný držák Srdce tak, aby na něm kolo jednoduše sjelo do ideální polohy a drželo pevně na místě. „Mým cílem bylo, aby držák i bez kola fungoval pořád jako soběstačný prvek – aby to nebyla jen nějaká divná věc, které něco chybí a která v interiéru působí cizorodě. A ideálně aby to vše nebylo na úkor funkčnosti a pohodlí z užívání,“ vypočítává Martin Foret cíle, které se mu povedlo zúročit v úspěšném interiérovém doplňku pro cyklistické nadšence, se kterým získal designového Oscara – cenu Red Dot.

A protože každé kolo je trošku jiné, vytvořil později Martin Foret i další drátěné „příbuzné modely“ – stojan na kolo Sluha a dvojdílný nástěnný věšák Separe, který je možné přizpůsobit kolu na míru.

To minimalistický Kolohák vyhovuje všem typům kol, ať už používáte klasické pedály, nebo nášlapy – právě za tuto část se do něj kolo zavěšuje. Nenápadný, ale silný a konstrukčně „vymakaný“ prvek z válcované oceli nadchne každého milovníka geniální jednoduchosti. Jeho autory jsou Michal Ureš a Vavřinec Veselý, kolegové z collcoll.cc. „Dlouho jsem hledal hák na zavěšení kola, ale žádný nevyhovoval mým vizuálním nárokům, tak jsme ho s Vávrou navrhli po svém,“ vypráví o vzniku Koloháku Michal Ureš. Původní inspirací jim byl Vavřincův háček na oblečení, z jehož tvaru Kolohák“ vychází.

