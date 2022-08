Česky, německy, holandsky jste se naučila mluvit díky rodině už v dětství. Pak následovala španělština, francouzština. A dnes umíte padesát jazyků, které se používají na všech kontinentech. Co vás na tom tolik baví? Ráda cestuji a chci se s lidmi bavit v jejich mateřské řeči. Jsou to mnohem upřímnější a srdečnější rozhovory. Nejdřív jsem chtěla mluvit španělsky, pak jsem si řekla, že přidám italštinu, to je také románský jazyk. A takhle to šlo postupně. Původně jsem chtěla umět osm jazyků.

A teď umíte pětinásobek. Který jazyk byl pro vás největší výzva?

Na začátku pro měla byla asi nejsložitější arabština kvůli fonetice, ale teď už není. Složité zůstávají staré nerozluštěné jazyky a turečtina!

Náročností na přízvuky a tóny hlasu jsou známé především asijské jazyky. Také mají jiné písmo. Jak se vám učily ty?

Tak třeba indonéština byla hned po španělštině pro mě nejjednodušší. Korejštinu jsem se ale učila rok, čínsky také déle.

V Česku aktuálně běží diskuse o tom, že by se měl zrušit povinný druhý cizí jazyk na základní škole. Pokud se ohlédnete zpět za svými zkušenostmi, kdybyste byla znovu žákem – byla by to pro vás újma a ztráta?

Všechny jazyky jsem se učila sama. Myslím si, že se jazyky obecně vyučují špatným způsobem a že z toho pramení veškeré další problémy. Šlo by to jednoduše vysvětlit na tomto příkladu: Dvouleté dítě se učí mluvit. Samozřejmě pak dělá chyby, protože o tom učení je. Pokud se tedy dvanáctiletý žák rozhodne, že se naučí jakýkoliv cizí jazyk, tak by samozřejmě taky měl dělat chyby.

Takhle ale školy často nefungují…

Ano, pak je za chyby trestán, a to špatnou známkou. To je problém. Protože má strach ze špatné známky, začne mít strach z jazyka samotného, a pak přestane úplně mluvit, aby náhodou neudělal chybu. I rodilí mluvčí někdy dělají chyby ve svém jazyce, tak proč by nemohl tento žák? Kdyby se přestaly známkovat cizí jazyky a bylo místo toho zavedeno slovní hodnocení s tím, že by se v hodinách hlavně mluvilo a poslouchalo přirozený jazyk, tak by tato diskuse podle mě ani neprobíhala.

A vy jste se jazyky naučila jak?

Každý jazyk jsem se začala učit poslechem, písniček či filmů. Pak si nastuduji hlavní gramatiku a asi 250 nejpoužívanějších podstatných jmen, sto nejpoužívanějších přídavných jmen a padesát nejpoužívanějších sloves.

Kdy a kde nejlépe je podle vás dobré začít s výukou cizích jazyků u dětí?

Myslím si, že by se mohlo začít už ve školce nebo ve věku, kdy se dítě poprvé setkává se složitějšími abstraktními koncepty jako jsou barvy, čísla, a podobně. Neměla by to být ale výuka, spíš hra, nebo přirozené učení se. Určitě by se v té době neměly učit z učebnic – alespoň podle mě.

Je nějaká univerzální rada?

Každý člověk je jiný. To, co ale vždy funguje, je tzv. "active recall". Znamená to, že místo šprtání se faktů bez porozumění, je podporováno aktivní zapojení mozku jakýmkoli způsobem. Fakta pak musí zapadat do většího kontextu. Jsou to např. kartičky (flashcards), vytváření si map nebo schémat tématu, anebo vysvětlování konceptu někomu jinému (nebo sobě samotnému). Takže určitě zábavná forma je třeba pexeso a různé hry.

Když jsem se připravovala na rozhovor, první otázka, která mi automaticky naběhla, byla: V jakém jazyce si Eva pouští asi Netflix, ve kterém je na výběr u některých titulů i sedm jazyků.

Netflix mám ráda! Asi nejvíc v italštině nebo angličtině, ale záleží to jen na náladě. Třeba u knih jednoznačně vede angličtina, protože v ní čtu nejrychleji. Potom v němčině, v češtině a v italštině. Čtu i knížky v jiných jazycích, protože absolutně zbožňuji knížky, ale tohle jsou hlavní jazyky.

Četla jste někdy nějaký titul schválně ve více jazycích? Když jste překlad porovnala, překvapilo vás něco?

Četla jsem Harryho Pottera ve čtyřech jazycích, ale vždy mi to teda připadalo skvělé. Musím říct, že čeští překladatele vymysleli nejlepší fiktivní názvy typu Mozkomor, Brumbál, Zmijozel. To opravdu klobouk dolů!

Kdybyste si jednou mohla vybrat, jakým jazykem by měla mluvit vaše budoucí rodina. Platí ostřílená klišé, že jazykem milenců je francouzština. Existuje ale nějaký jazyk, který je skutečně velmi milý na poslech i když v něm nadáváte?

Upřímně mi připadá nejhezčí švýcarská němčina, ale hlavní je, že bude partner příjemný! Francouzština je sice hezká, ale italština tenhle souboj u mě vyhrává. Nemůžu ale tvrdit, že když nadávám italsky, tak že to zní jemně… Myslím, že jemně můžou znít nadávky v japonštině.

Kromě živých jazyků ovládáte i některé mrtvé. Třeba aramejštinu, jazyk Bible. Nebo mýnójštinu a etruštinu. Měla jste ale někdy pocit, že jazyky zabraly tolik místa, že ze svého života něco vytěsňujete?

Díky etruštině jsem si našla vztah a také jsem se zamilovala do historie a teď studuji archeologii. A jazyky určitě nejsou to jediné, čím se zabývám. Zajímám se třeba o neurologii, teoretickou fyziku, a další oblasti. Určitě ale nemám talent na praktické věci typu spravit si řetěz na kole.

Jaké máte plány do budoucna? Chystáte se studovat jazyky na vysoké škole nebo se budete věnovat jiným oborům, které vás také zajímají?

Momentálně se chystám na studium do Německa, na Albert-Ludwigs-Universität ve Freiburgu im Breisgau, kde budu studovat kromě archeologie, matematiku v kombinaci s biologií. Studium je na zahraničních univerzitách nákladné, ale podařilo se mi získat stipendium od nadace Bakala Foundation, díky kterému si mohu studium dovolit. Jazyky budou i nadále mým koníčkem a budu se jim věnovat.

Eva Maria SpekhorstováZdroj: se svolením Evy Marii SpekhorstovéEva Maria Spekhorstová dnes hovoří celkem 50 jazyky (a to jak moderními, tak starověkými). Fascinuje ji například etruština, věnovala se jí ve svém akademickém výzkumu. Odmaturovala o rok dřív. Získala stipendium Scholarship programu Bakala Foundation a bude díky tomu studovat bakalářské obory Blízkovýchodní studia (Vorderasiatische Altertumskunde) a matematiku na univerzitě ve Freiburgu.



Které jazyky Eva ovládá?

Živé jazyky:

Čeština, němčina, angličtina, italština, španělština, francouzština, portugalština, holandština, norština, finština, řečtina, turečtina, polština, maltština, arabština, svahilština, xhoština, zuluština, korejština, japonština, čínština, indonéština, ainština, mongolština, hindština, tamilština, perština, hebrejština.



Mrtvé jazyky:

Etruština, starořečtina, latina, lýdština, proto-indo-iránština, proto-italiština, proto-korejština, mínojština (Linear A), mykénština (Linear B), oština, lemnosština, frygijština, ge’ez, eteokrétština, eteokypriotština, stará rétština, faliština, kamunština, staroamejština/chaldejská aramejština, tifinagh – amazigh.