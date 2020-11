Margot prostě vypadá jako filmová hvězda. Medová pleť, velké zářící oči a široký „americký“ úsměv – skoro jako kdyby si ji studia nechala naprogramovat v grafickém programu; princezna z kreslené pohádky. Jejího potenciálu si téměř jako první a naštěstí velmi brzy všiml režisér Martin Scorsese, když hledal představitelku manželky hlavního hrdiny filmu Vlk z Wall Street, jehož ztvárnil božský Leonardo DiCaprio. Ve scénáři byla postava popsána jako „nejvíc sexy blondýnka na světě“. A jak se Margot k roli dostala?

„Když jsem přišla jednou v šest ráno po celonočním tahu do svého londýnského bytu, našla jsem na záznamníku tisíc vzkazů od agenta, že mi za pár hodin letí letadlo na konkurz do New Yorku. Přiletěla jsem s jazykem na vestě na poslední chvíli a… Nešlo mi to. Vůbec. Leonardo byl fenomenální a mně bylo jasné, že mi nezbývá moc času. Četli jsme scénu hlasité hádky, a já jsem mu nakonec jednu vrazila a ještě ho poslala někam. Ani jedno ve scénáři nebylo. Celá místnost ztichla. V hlavě se mi honily myšlenky, že mě nejspíš zatknou za napadení Leonarda DiCapria. Ale on i Martin Scorsese se najednou začali smát. Zabralo to. Za týden mi volali, že jsem tu roli dostala. Cestou zpátky jsem tancovala radostí ve výtahu,“ popisovala Margot začátek svojí hvězdné kariéry.

Bylo jí dvaadvacet a brzy o ní měl vědět celý svět. Přišla premiéra v roce 2013 a film jí změnil život, což sama přiznává: „Nic z toho, co následovalo, by se bez Vlka nestalo. Nebo možná ano, ale trvalo by mi to dalších pět nebo deset let.“

Krása na obtíž?

Mít nálepku jedné z nejkrásnějších žen na světě je sice velká lichotka, má to ovšem i stinnou stránku. „Fotografové kempují před mým domem a čekají, až budu vypadat nejhůř, jak můžu. Schovávají se a čekají. V okamžik, když si nenalíčená dám v restauraci pivo a burger, udělají deset milionů fotek a vyberou tři absolutně příšerné – a ty pustí ven. S tím ale dokážu žít. Pak mi však obratem volají ze studia a ptají se, proč mi teda platí soukromého trenéra, když se pak cpu hamburgerem, jak to, že vypadám tak děsně, mám být přece pořád nádherná. Kvůli jednomu burgeru jsem strávila několik hodin na telefonu a nechala si nadávat,“ přiznává nepříjemnou pravdu herečka.

Margot se ale nenechala semlít hollywoodskými schématy, jelikož nechtěla skončit u rolí „tupých krasavic“. Ve čtyřiadvaceti založila vlastní produkční společnost a jejím prvním projektem byla černá komedie Já, Tonya, velmi stylizovaný životopis nechvalně proslulé krasobruslařky Tonyi Harding. Margot si zahrála titulní roli a maskérky se na ní vyřádily. Film stál pouhých jedenáct milionů dolarů, vydělal pětinásobek a její herecká kolegyně Allison Janney získala za svou vedlejší úlohu svérázné matky Oscara.

„Nechtěla jsem čekat deset let, než mi někdo takovou práci nabídne. Musela jsem si pro ni prostě dojít. Byl to obří závazek, pustit se do něčeho takového. Ale vyplatilo se to,“ popisovala Margot práci na filmu po jeho premiéře. Rozhodla se také vzít do vlastních rukou osud svojí milované komiksové záporačky Harley Quinn, kterou si poprvé zahrála v roce 2016 ve snímku Sebevražedný oddíl. Chtěla se jí stát znovu a dopřát jí samostatný příběh. Nakráčela tehdy do studia Warner Bros. a představila jim svůj nápad.

„Byl to tenkrát docela šílený krok, přijít tam a říct: ‚Pojďme udělat akční film o gangu nebezpečných holek – a ještě mládeži nepřístupný! Chtěla jsem prostě na plátně vidět holčičí gang. Upřímně, něco takového se moc nevidí. Myslím, že tu panuje nějaké mylné přesvědčení, že ženy nemají rády akční snímky nebo prostě nezvládnou něco, co má přístupnost až od osmnácti. Navíc z čistě obchodního hlediska tu jednoduše byla díra na trhu, bezpochyby,“ prohlásila Margot letos, když horká novinka Birds of Prey (Podivuhodná proměna Harley Quinn) vstupovala do kin.

Žena s bendžem

Její pracovní diář na začátku letošního roku patřil mezi nejplnější v celém Hollywoodu. Ve střižně už je další pokračování Sebevražedného oddílu a zatím ve fázi příprav se nachází její nový snímek režiséra Davida O. Russella (Terapie láskou, Špinavý trik) nebo režisérky Grety Gerwig (Malé ženy). Ta dokonce obsadila Margot do role panenky Barbie! Karanténa a dočasné zastavení produkce teď neúnavnou dříčku donutily dát si pauzu.

„Koupila jsem si bendžo a taky se učím francouzsky. Kdy jindy začít, vždycky jsem chtěla umět hrát na bendžo,“ popisovala, jak tráví nucenou přestávku způsobenou pandemií. „Je to součást mého vlastního receptu na to, jak karanténu zvládnout. Každý den si napíšu seznam úkolů – krátkodobé, dlouhodobé, zábavné i v podstatě nudné. Pomáhá mi to dostat to všechno z hlavy a začít něco dělat. Ale když náhodou nemám večer všechno odškrtané jako splněno, nehroutím se z toho. Další den prostě začnu tam, kde jsem skončila,“ sdílela svůj modus operandi s fanoušky.

Chvíle klidu tráví v Los Angeles se svým manželem, producentem a pomocným režisérem Tomem Ackerleym, jehož si vzala v roce 2016. Společně také založili její produkční firmu. „Pracuje se nám dobře, z vlastní zkušenosti můžu společný byznys jenom doporučit,“ reagovala nedávno na otázku, zda jim společná práce nepřekáží v soukromém životě.

Margot, Naomi a Vlk z Wall Street

Životopisný snímek legendárního režiséra Martina Scorseseho z roku 2013 vypráví příběh šikovného Jordana Belfora (Leonardo DiCaprio), bývalého burzovního makléře, jenž si prodejem podvodných akcií vydělal obrovské jmění. O to však přišel, když ho v roce 1999 zatkla FBI a byl odsouzen na čtyři roky do vězení. Film popisuje jeho cestu na vrchol a zase dolů jako jednu velkou adrenalinovou jízdu plnou drog, peněz, extravagance, krásných žen, drahých aut a jednoho obřího ega… Margot si zahrála manželku hlavního hrdiny a sexy Naomi znamenala obří průlom v její kariéře.

Role však s sebou nesla několik velmi odvážných scén, o nichž tehdy pouze dvaadvacetiletá herečka nechtěla říct své rodině: „Prostě jsem našim natvrdo lhala a tvrdila, že tam samozřejmě žádná nahota není a ať nevěří nikomu, kdo tvrdí opak. Když se pak blížila premiéra, musela jsem tu lež ještě trošku vylepšit. Tvrdila jsem tak, že jsem to nebyla já, ale dublérka, které potom pomocí počítačových triků přidali moji hlavu,“ vzpomínala se smíchem Margot. Film nakonec získal pět nominací na Oscara.

Margot Elise Robbie se narodila 2. července 1990 v australském městečku Dalby. Vyrostla na farmě spolu se svými třemi sourozenci. Dokončila střední školu s hereckým zaměřením a v sedmnácti se přestěhovala do Melbourne. Začala hrát v populárním seriálu Neighbours a australské publikum si ji zamilovalo. V USA zaujala účinkováním v seriálu Pan Am. Hvězdu z ní udělaly filmy z roku 2013 Vlk z Wall Street a romantická komedie Lásky čas. V roce 2016 poprvé ztvárnila postavu šílené záporné superhrdinky Harley Quinn (svět DC Comics) v akčním nářezu Sebevražedný oddíl. V roce 2017 si zahrála slavnou americkou krasobruslařku Tonyu Harding v životopisné komedii Já, Tonya. Za 17. svůj 2. výkon získala v sedmadvaceti svou první 19.30nominaci na Oscara. Druhou pak letos za výkon v dramatu Bombshell.