„Cykloturistiku jsme si zamilovali. Kromě víkendů vyrážíme na kole i několikrát v týdnu. Už jsme toho projeli opravdu dost,“ prohlásil nadšenec do kol.

Turistika se stala oblíbenou činností čtyřčlenné rodiny hned po narození synů. „Kluci neměli ještě ani dva roky a už jsme vyráželi na různé výlety. Samozřejmě jsme vybírali místa, která nebyla moc daleko, aby to zvládli. Zámek Milotice, Zoologická zahrada v Hodoníně, ale taky Bruno family park v Brně nebo Kinderwelt v Hatích u Znojma,“ vzpomněl Kyněra na první rodinné výlety.

Procestoval svět, ale doma je v Brně. Abraham má rád přehradu i Kometu

S přibývajícím věkem synů se na několik vyjížděk rodina vypravila místo auta na kole. A tento druh turistiky se jim natolik zalíbil, že dnes si bez něj nedokážou jaro a léto ani představit. „Projeli jsme všechna zajímavá místa v našem okolí. Hned za barákem máme cyklostezku „Mutěnka“, po níž se dostaneme skoro všude,“ vysvětluje tatínek dvou synů.

Právě množství cyklostezek na Hodonínsku mu ulehčuje spoustu práce. „Je to skvělé, hlavně s dětmi. Člověk se nemusí bát provozu na silnicích, kde nesmí z dětí spustit oči. Cyklotrasy v okolí Svatobořic už známe všechny, ale když jedeme někam dál, používáme aplikaci Šlappeto. Vždycky v ní zvolíme využití cyklostezek a vyhýbáme se frekventovaným silnicím. I když by už kluci jízdu mezi auty zvládly, chybělo by nám to pohodlí,“ přiznává Kyněra.

Rekord? Padesát kilometrů

V posledních letech se rodina často vydává i za hranice okresu. „Kola naložíme za auto a přesuneme se k záchytnému místu. Tím bývá velmi často Hodonín. Odtud jezdíme podél řeky Moravy směr Lanžhot, nebo na Slovensko. Kousek za hranicemi se Slovenskem jsou Adamovská jazera, není to daleko a je tam moc krásně. Stejně tak máme kompletně projetý Lednicko-valtický areál,“ jmenuje navštívené destinace.

Zámek Milotice a KyněroviZdroj: se souhlasem Lubomíra Kyněry

A jak se daří rodičům motivovat desetiletého Robina a dvanáctiletého Denise k fyzicky náročnému koníčku? „Vždycky máme dopředu domluvený cíl. Jedná se o místo, které je zajímá. Naposled jsme jezdili kolem Starého Města u Uherského Hradiště. Navštívili jsme lázně v Ostrožské Nové Vsi, pokračovali do Starého Města, tam jsme byli na motokárách a výlet jsme zakončili v Leteckém muzeu v Kunovicích,“ popsal Kyněra.

V nejbližší době se chystají na další výlet na Zlínsko. „Podél Baťova kanálu bychom jeli přes Babice, Spytihněv až do Otrokovic. Rádi poznáme místa, kde jsme ještě nebyli,“ zdůvodnil.

SOUTĚŽ: Pohoda, nebo dřina? Střelec Tomeček vyzval na žongl i pneumatiku

Velkým přáním otce rodiny je dovolená spojená s cykloturistikou. „Moc bych si přál, projet na kole jižní Čechy. Láká mě i Rakousko, ale jižní Čechy ještě víc. Už jsme tam s dětmi byli, ale vše jsme objeli autem. Rád bych tam poznal i jiná místa než jen profláklou Hlubokou nad Vltavou nebo Český Krumlov,“ přál si sportovec.

Mladší syn Robin si pochvaluje na cyklovýletech hlavně dobrodružství. “Aktivně hraju ještě fotbal, sportování mě prostě baví. Na cykloturistice se mi líbí, že vždycky poznáme nová místa. Nejvíc si s bráchou vždycky zařádíme v bikeparku, ale taky hodně sleduju, kolik jsme ujeli. Můj rekord je padesát kilometrů za jeden den,“ pochválil se desetiletý Robin Kyněra.

Kolik tedy Kyněrovi ujedou kilometrů za jednu sezonu? „Obvykle trvá od května do září a ujedeme průměrně tisíc kilometrů. V zimě kola vyměníme za lyže a vyrážíme na sjezdovky,“ dodal tatínek.