Vydejte se na stezku dávných lovců mamutů i za řevem silných motorů na Olomoucko

Znáte všechny krásy a zajímavosti Olomoucka? Vyzkoušejte tip na zajímavý výlet, který pro vás vybral místní reportér Deníku. Zavede vás nejen do krásné přírody, ale také daleko do minulosti, až do dávné doby kamenné. A komu by to nestačilo, může si posloužit ryze současným závodním vzrušením.

Mamutí stezka | Foto: Deník/Ivan Němeček