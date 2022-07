Hvězda na pivu. Matador Novotný se rád koupe v řece, hokej hraje i jeho syn

Ideálním celodenním výletem pro pěší turisty je trasa Stožec – Nové Údolí – Třístoličník – Trojmezná – Plechý – Plešné jezero – Nová Pec.

Nejkratší železniční dráha v Novém Údolí.Zdroj: Deník/Vladimír Klíma

Nástupním místem pro tento výlet může být buď Stožec (lze přijet vlakem, nebo automobil nechat na odstavném parkovišti u výchozího bodu směr Nové Údolí), nebo Nové Údolí, kam lze dojet vlakem buď rovnou z Prachatic, či s přestupem ve Volarech či Černém Kříži.

Ti, kteří se rozhodnou pro Stožec, se následně vydají po asfaltové cestě (zákaz vjezdu motorových vozidel) až do železniční stanice Nové Údolí. Zde mohou udělat první zastávku v Muzeu železnice a svézt se na nejkratší trati (100 metrů), která přetíná hranice České republiky a Německa. Trasa ze Stožce do Nového Údolí měří 4,3 km a zabere slabou hodinku.

Hranice tří zemí

Z Nového Údolí se pak vydáte směrem na Třístoličník po Trojmezné cestě, která většinu trasy kopíruje hranici České republiky s Německem. Přibližně v půli cesty si můžete udělat krátkou odbočku se zastávkou k Rosenauerovu pomníku. Celkem z Nového Údolí na Třístoličník absolvujete 6,5 kilometru s tím, že poslední kilometr a půl již je trochu náročnějším terénem. Odměnou však je další zastávka na občerstvení a možnost vylézt na místní vyhlídku na Třístoličníku (1302 metry), ze které jsou krásné výhledy do všech světových stran.

Nejstarší turista Šumavy se rozpovídal o zakázaném výletu: Čerpám z kronik

Z Třístoličníku můžete udělat krátkou odbočku na Hochstein, pod jehož vrcholem přijdete ke kapli, která byla vystavěna na počest prachatického kněze a misionáře Jana Nepomuka Neumanna. Přidáte si k původní trase půl kilometru a to samé zpět na Třístoličník.

Plešné jezeroZdroj: Deník/Vladimír Klíma

Další část trasy vede z Třístoličníku k vrcholu Plechého (1378 metrů). Je to přibližně čtyři a půl kilometru. Projdete přes Trojmeznou a zajisté se zastavíte na Trojmezí, kde se vyfotíte u kamene, který vytyčuje hranice České republiky, Rakouska a Německa. Na konci této části trasy si nesmíte nechat ujít krátký výstup na vrchol Plechého, nejvyššího vrcholu Šumavy, a fotografii u vrcholového kříže.

Z Plechého se již vydáte na Plešné jezero. Půjdete po žluté turistické značce se zastávkou u pomníku Adalberta Stiftera, odkud je výhled na celé jezero a v dálce uvidíte i vodní plochu Lipna. Jsou to necelé dva kilometry, které skýtají několik vyhlídkových míst. Ale pozor, první část se svažuje poměrně hodně dolů, takže opatrně.

Nejkrásnější výlet Chrudimska: Ráj pro cyklisty, milovníky skal i rodiny s dětmi

A kdo by neodolal posedět si u Plešného jezera (1090 metrů). Je to jedno z pěti šumavských jezer, která ledovec vytvořil před desítkami tisíc let. Největší hloubka jezera je něco přes 18 metrů. Stěna za jezerem se tyčí 250 metrů vysoko.

Výzva i v zimě

Z Plešného jezera se v poslední části výletu vydáte do Nové Pece. Nejprve vyrazíte po žluté turistické značce po nádherném kamenném moři a po sedmi stech metrech zabočíte vlevo na Jezerní stezku (zelená značka). Po té dojdete k nouzovému nocovišti Pod Plešným jezerem a po Travnaté stezce se vydáte vpravo na Rakouskou cestu a po žluté turistické značce (Koňská cesta okolo Koňského potoka) až do Nové Pece. Z Plešného jezera je to do Nové Pece necelých devět kilometrů.

Třístoličník v zimě.Zdroj: Deník/Vladimír Klíma

Z Nové Pece se pak již vydáte vlakem zpět do výchozího bodu ve Stožci. Máte za sebou krásný celodenní výlet nádhernou šumavskou přírodou, při kterém jste nachodili kolem 27 kilometrů, a určitě jste si odnesli plno nádherných zážitků.

Ti, kteří by toho měli málo, nebo si pro strýčka Příhodu přibalili do batohu i kolečkové brusle, mohou z Nové Pece do Stožce vyrazit po krásné asfaltové Vltavské cestě kolem řeky Vltavy. Ale drobné varování pro bruslaře, na šestnácti kilometrech je čeká devět přejezdů vlakové trati.

Nejkrásnější výlet na západě Čech: Tajemná Dyleň, lázně i rašeliniště

Pro turisty, kteří by na hranice tří států chtěli vyrazit v zimě, máme jedno doporučení. Dojeďte si z německé strany na parkoviště pod Třístoličník (cca 700 metrů pod vrcholem po asfaltové cestě) a vyražte na cestu mezi Třístoličníkem a Plechým. Pěšky, na lyžích, na sněžnicích a třeba i na kole (zimním speciálu), jak je libo.

Cesta na Třístoličník a Plechý.Zdroj: se svolením mapy.cz