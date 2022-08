Letos (v sobotu 7. května) proběhl již 44. ročník, vůbec poprvé turisté šlapali v roce 1975.

Pochod byl pod záštitou Klubu českých turistů a nápad ho pořádat se zrodil v hlavě Mirko Petroviče, jenž spolu se svými kamarády akci organizovali. Po jeho smrti převzal vůdcovskou štafetu pan Pluhař.

Od roku 2010 má pořadatelskou taktovku Základní škola V. Kl. Klicpery Nový Bydžov spolu s Klubem přátel Klicperky a ve spolupráci s Městem Nový Bydžov.

Trasa postupně procházela menšími obměnami až po tu současnou. Její délka činí 15 kilometrů, někteří účastníci si ji prodlužují cestou zpátky na dvojnásobek.

Po dvou „covidových“ letech probíhal letošní ročník s tradičním scénářem.

„Naším cílem je propagovat zdravý pohyb – chůzi u všech věkových kategorií. Podporujeme výhody pro rodiny s dětmi rodinným vstupným. Startovné pro děti do patnácti let činí 30 korun, dospělí platí 50 korun a rodinné vstupné je 100 korun,“ říká Romana Řehořková z pořadatelské ZŠ V. Kl. Klicpery Nový Bydžov. V ceně startovného je i autobusová doprava zpět do Nového Bydžova.

Značný nárůst pochodníků

Startuje se od novobydžovské radnice mezi 8. a 10. hodinou. Trasu značí červené fáborky a směrové šipky. Na účastníky čeká postupně pět kontrol, šestá je v cílovém prostoru u brány zámku. Jde se rozkvetlou přírodou převážně lesními a polními cestami.

„V cíli čeká na každého účastníka upomínkový list a odměna v podobě placky, která může sloužit jako otvírák na lahve, zrcátko nebo špendlík. Tričkem s logem pochodu oceňujeme nejstarší účastnici a nejstaršího účastníka a pak také nejrychlejšího v cíli. Připraveno je i občerstvení, kde si všichni mohou poukázku vyměnit za párek v rohlíku,“ přibližuje Řehořková.

Pochodu na Hrádek se účastní turističtí nadšenci z řad mladších i starších. Pro pořadatelský tým je potěšitelný fakt, že zájem veřejnosti postupně roste. Letos se této chodecké lahůdky účastnilo na osm stovek spokojených lidí. Jen pro srovnání: v roce 2010 startovalo „pouze“ 272 turistů.

„Jsme rádi, že máme skalní příznivce, kteří si nenechají žádný ročník pochodu ujít a přibývají i další. Na trasu vyráží rodiny s dětmi v kočárku, v krosně, na odrážedle nebo již po svých. Nechybí ani psí miláčci, co si cestu se svými páníčky užívají,“ usmívá se členka organizačního týmu.

„Dělá nám radost, když můžeme přispět ke zdravému pohybu v krásném prostředí, setkávání přátel a smysluplnému trávení volného času. Někteří využijí i příležitosti prohlídky zámku nebo jen tak posedí u občerstvení. Poděkování patří všem, kteří se pochodu účastní a všem, kteří pro ně pochod každoročně připravují,“ dodává Romana Řehořková.

Jak už bylo naznačeno, před dvěma roky se pochod kvůli covidu nekonal vůbec a loni se nemohl uskutečnit organizovaně, ovšem zájemci, kterých se našlo na dvě stovky, se vydali na Hrádek během května individuálně.

Soustružníkovi z nedalekých Vysočan patří mezi vyznavače bosochodectví, a tak si pochod užili i tímto netradičním způsobem, za což sklidili velký obdiv.

V příštím roce by se měl uskutečnit již 45. ročník Pochodu na Hrádek. Organizátoři počítají s termínem první nebo druhou květnovou sobotu.

Trasu pochodu lze samozřejmě absolvovat i kdykoliv jindy ve svém volném čase a udělat tak něco pro svoje zdraví.

Letos premiérově absolvoval Pochod na Hrádek dvanáctiletý Patrik. Kde vznikl ten nápad? „Kamarád se mě zeptal, jestli bych s ním nešel. Tak jsem do toho šel,“ říká žák 6. třídy pořádající základní školy.

Jak sám přiznává, přestože šel poprvé, delší vzdálenosti se nebál. „Spíš jsem se těšil, než že bych z toho měl nějaké obavy.“ A svého rozhodnutí rozhodně nelituje, ba naopak, zalíbilo se mu to a za rok prý půjde znovu.

„Byla to dobře spravovaná akce. Nejvíc se mi líbila příroda, kterou se procházelo,“ přikyvuje. „Ani mě pak moc nebolely nohy, možná bych ušel ještě o několik kilometrů více,“ dodává Patrik s úsměvem.