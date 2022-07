Pumptrackové areály na Vysočině

Luka nad Jihlavou

Areál byl otevřen v roce 2017, dráha je dlouhá 195 metrů. Často neslouží jen místním - leží u mezinárodní cyklostezky Jihlava - Třebíč - Raabs.

Vysočina Arena

Jeden z největších bike areálů u nás. Kromě BMX nebo horských kol je možné pumptrack ve Vysočina Areně využít také pro jízdu na longboardu, skateboardu, odrážedle, koloběžce nebo inline bruslích. Pumptrack je umístěn vedle biatlonové střelnice a je součástí rozsáhlé cyklistické sítě na Novoměstsku, včetně singltreků v okolním lese nebo okruhů pro horská a silníční kola v okolí Nového Města na Moravě.

Unikátní Pump park v Lázních Bělohradě láká malé i velké. Zaujme trať i místo

Jihlava

Nejnovější pumptrack byl otevřen v Jihlavě v květnu 2021. Dráha je dlouhá 230 metrů, je součástí velkého venkovního areálu, kde se nachází rovněž skatepark, workout, dětské hřiště a cyklostezka.

Polná

Radnice už má projekt pumptrackové dráhy za tři miliony korun, od kraje dostala padesátiprocentní dotaci. „Bude to v zadní části u rybníka a nevadilo by to, kdyby se v budoucnosti realizovalo koupaliště,“ popsal starosta Jindřich Skočdopole.

Některé další pumprackové areály: Vilémov, Jemnice, Bystřice nad Pernštejnem