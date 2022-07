Podívejte se na video, jak jde chůze Davidu Lafatovi. "Pohyb je třeba v každém věku, nordic walking je výborný způsob sportování. Pokud už třeba nechcete nebo nemůžete běhat, tak je to ideální způsob, jak se udržet v pohybu," vzkazuje bývalý fotbalista Sparty Praha.

Cíl zní: dvacet kilometrů za týden. Zdá se vám to hodně? Doporučujeme, abyste si vzali k ruce tyčky. Hůlky. Rázem se z vás stane sportovec, který provozuje nordic walking. Zlepšíte tím práci horní poloviny těla. Ale na své si přijdou i srdce, svaly, nohy a pročistíte si hlavu.

Na rovinu: není to žádný adrenalin, ale zvláště pro starší ročníky ideální činnost. Technika je důležitá, vybavení (cena holí) až tak ne.

Zdroj: Deník

Půjdete do toho také? Natočte se! Pokud se na cestu vydáte jen jednou kvůli videu, valný význam to mít nebude. Pokud ale vydržíte týden, měsíc, třeba i rok, pokud se vydáte na procházku i v nečase, kdy by soused ven ani psa nevyhnal, tak klobouk dolů.

Jak soutěžit?

Video s maximální velikostí 35 MB pošlete do 31. srpna 2022 na adresu challenge@denik.cz. Do předmětu e-mailu napište Výzva-Lafata a připojte svoje kontaktní údaje (jméno a příjmení). Odborná porota vybere ze všech výzev letního seriálu nejoriginálnější video, jehož autor(ka) se může těšit na hlavní cenu - luxusní víkendový pobyt v hotelu Pytloun v Harrachově. Dalších pět výherců získá po dvou vstupenkách na zápas české fotbalové reprezentace s Portugalskem. Výsledky budou oznámeny 5. září.