Záhadná socha klíčníka

Záhadná socha klíčníka ve Staroměstské mostecké věži v Praze.Zdroj: David Černý

Staroměstská mostecká věž skrývá jednu z nejzáhadnějších gotických soch v Praze. Říká se jí klíčník nebo také věžník. Stojí na vrcholu schodiště vedoucího na věž. Chybí jí nos a levá paže, má znetvořený obličej a záda hyzdí velká jizva. Když se pozorně podíváte do vlasů na temeni jeho hlavy, najdete kousek malé pravé ruky, snad dětské. Soudí se, že ručka patřila malé postavě, kterou nesl klíčník na zádech a která byla zničena. Socha zřejmě hlídá přístup na věž. Na opasku mu visí velký klíč a nůž. Směšně působí i to, že si spěšně kasá roucho, jako by pospíchal na záchod.