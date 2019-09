Burza historických vozidel a dílů již 7.9.2019

Jawa Speciál i 500 OHC, Pérák, ČZ Tourist, Ogar, Premier, AJS, Ariel, BMW i BSA, Harley i Indian, ale i auto Aero, Adler, BMW i EMW, Praga, Škoda i Laurin & Klement, Tatra, Zbrojovka a tuny veteše najdete na burze HV a dílů v Chotusicích u Čáslavi na kterou tímto zveme již 7.9.2019, dále starožitnosti a militária, žáden Vietnam nebo "čajna". Prodejní plocha 70000m2 parkoviště 50000+40000m2 zdarma, prodejců cca 800. Pro návštěvníky v sobotu od 07 00, prodejci mohou najíždět již od pátku ráno. V době burz je bazar & muzeum (areál ve vsi u kostela) otevřeno od pátku ráno do neděle večer, zde stálá prodejní expozice cca 70vozů 50moto +cca 60tun ND. 90% předválečný materiál. A co nedoženete na burze, se mi možná dakde povaluje, stačí písnout mailik a se po tom kouknem.