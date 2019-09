Fanoušci společně prožijí hokejové finále

Mistrovství světa donutí sledovat klání hokejistů i fanoušky, kteří jindy sportovní utkání neprožívají.

A po tom, co se po čtyřech letech čeští hokejisté probojovali do semifinále, je nadšení ze zápasů ještě větší. Pro ty, co nemohou být přímo na stadionu, budou na mnoha místech v republice připravené velkoplošné projekce. A pozadu není ani Čáslav.

Přijďte sledovat nedělní (26. května) finálové zápasy přímo na náměstí Jana Žižky z Trocnova a užít si jedinečnou atmosféru. Kdo si odveze zlato? Bude to Česká republika, Finsko, Rusko nebo Kanada? Promítání začne v 15.45 a ve 20.15 hodin.