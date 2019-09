Kino Čáslav: Srážka s láskou

Srážka s láskou je romantická komedie plná nekorektního humoru, ve které Charlize Theron a Seth Rogen excelují jako nesourodý pár, kterému byste na první pohled moc šancí rozhodně nedali. Charlotte Fieldová (Charlize Theron) je jednou z nejvlivnějších žen na světě. Chytrá, rafinovaná a všestranně schopná vůdčí osobnost s obrovským nadáním, která má ve svém životě všechno pod kontrolou. Fred Flarsky (Seth Rogen) je talentovaný novinář, hipster a potížista, který se nejlépe cítí ve své šusťákovce, kapsáčích a teniskách. Nemají nic společného – kromě toho, že ona mu kdysi dělala „chůvu“ a byla jeho první platonickou láskou.

Když na sebe Fred a Charlotte jako dospělí nečekaně opět narazí, Charlotte se právě připravuje na kandidaturu na prezidentský úřad a ke zděšení svých poradců si jako autora svých budoucích projevů impulzivně najímá Freda. Fred tak do Charlottina oslnivého světa společenské smetánky vtrhne jako uragán a o skandály rázem není nouze. Když zprvu nenápadné jiskření mezi Fredem a Charlotte přeroste v milostný poměr, můžete si byt jisti, že tak zvláštní pár svět ještě neviděl. A to ještě nikdo netuší, co přijde, až to rozjetí milenci teprve pořádně roztočí.