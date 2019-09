Zbýšovský rybník nabízí v letních vedrech nejenom možnost se zchladit ve vodě, ale také se zabavit jiným způsobem.

Lidé si tu mohou zapůjčit loďky, šlapadla či šlapací loďky.

Půjčovna se nachází na jižní pláži a je otevřená do konce srpna každý den od 11 do 19 hodin. Cena za zapůjčení se pohybuje od 10 do 25 korun za půl hodiny.