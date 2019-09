Prohlídky pivovaru jsou o prázdninách dvakrát týdně

Kutnohorský pivovar zve o prázdninách na prohlídky dvakrát týdně.

Zájemci o exkurzi mají možnost přijít každou středu a sobotu ve 14 hodin. Prohlídka trvá přibližně hodinu a zve návštěvníky do varny pivovaru, do jeho spilky, ležáckého sklepa a do lahvárny. Seznamuje s historií pivovaru a technologií výroby piva. Prohlídka může být v případě dospělých zakončena degustací. Na prohlídky je nutné se předem přihlásit přes webové stránky pivovaru.