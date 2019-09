Uvolnění tělu i mysli přinese jóga smíchu

Říká se, že smích léčí. Co všechno dokáže vyléčit je otázkou, ale tělu je určitě prospěšný. Dokáže zbavit stresu, zvyšuje okysličení těla, posiluje imunitu a zlepšuje naši náladu. A to je už dostatek benefitů, které by nás měly přimět se smát. Možná si teď říkáte, že smát se nejde na povel.

Slyšeli jste ale už o józe smíchu? Ta má různé smíchocviky, které vás zaručeně rozesmějí.

V Čáslavi seznamovací lekci s tímto druhem jógy povede Kateřina Frodlová v pondělí 20. května. Lekce se koná v prvním patře knihovny na Kostelním náměstí od 17 hodin. Stačí přijít v pohodlném oblečení a přinést si něco k pití.