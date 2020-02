KDY: 5. únor 20:00

KDE: Čáslav, kino

ZA KOLIK: 120 korun

Po první osobní schůzce však přitažlivá Daria zmizí. Marek ji objeví až po několika dnech v psychiatrické léčebně, kde pracuje jeho matka. V rámci své praxe se ujme jejího případu a snaží se zjistit, co se stalo. Nejprve to vypadá, že je Daria opravdu blázen, brzy si však není jistý, o co skutečně jde. Dariu s Markem někdo sleduje a nový soused Taz jim pomůže zmiznout na vzdálenou biofarmu. Vstupné je 120 korun.