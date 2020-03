Do klubu v Kutné Hoře zavítá kapela Gaia Mesiah

Na svém Refresh tour zavítá do Kutné Hory do Music klubu Česká 1 v pátek 6. března od 21. hodiny česká crossoverová kapela Gaia Mesiah. Zakládajícími členkami se staly v roce 1998 bubenice Misha Cortéz a kytaristka Santa Morella, které se sešly v kapele Panika a pak spoluzaložily a hrály v kapele Rage Against The Machine revival.

Skupina Gaia Mesiah. | Foto: Attic Litvínov