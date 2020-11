Jak na digitální technologie v době distanční výuky? Dozvíte se on-line

Když se vzdělávání přesune do online prostředí a do domácností, je to náročné pro všechny strany. Jak mohou digitální technologie efektivně využít děti pro své učení a rodiče pro přehled o vzdělávání svých dětí? Přesně o tom bude on-line seminář, který se uskuteční ve středu 18. listopadu od 16 hodin.

Upoutávka na online seminář. | Foto: Deník / Hana Kratochvílová