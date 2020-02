Jan Nehyba zasvětí návštěvníky přednášky do tajů psychoterapie

Bar 22 v Kutné Hoře pozval na 18. února na 19.30 hodin psychologa Jana Nehybu, který návštěvníky zasvětí do tajů psychoterapie. K čemu a proč se používá? K čemu je potřeba hypnóza? Není to jen šarlatánství? Přítomní se budou moci ptát, co je zajímá. Vstupné na akci je dobrovolné.

Psychoterapeut Jan Nehyba | Foto: otevreno.org