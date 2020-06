KDY: Od 18. června do 6. července

KDE: Spolkový dům Kutná Hora

ZA KOLIK: zdarma

To vše si mohou připomenout návštěvníci výstavy, které vernisáž se uskuteční ve Spolkovém domě v Kutné Hoře 18. června v 17 hodin. Kurátorem výstavy je Jaromír Procházka, technicky se na ní podílel Bohuslav Kučera. Výstava potrvá do 6. července od desáté do sedmnácté hodiny.