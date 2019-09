KDY: 13. září od 18 hodin

KDE: Dačiského dům Kutná Hora

ZA KOLIK: v předprodeji za 140 Kč, vstupné na místě 190 Kč.

Možná jste zahlceni věcmi a nevíte, jak se jich zbavit. Cítíte, že byste potřebovali více prostoru a méně úkolů v diáři. Přijďte načerpat inspiraci a tipy od zkušené autorky blogu Žijeme minimalismem. Marcela o sobě říká: „Zpočátku byl pro mě minimalismus jen inspirující koncept z Ameriky. Po pátém stěhování a s těhotenským břichem jsem pochopila, že je to něco, co potřebuji jako sůl. Přestala jsem o něm jen číst, ale začala jsem minimalismus opravdu praktikovat. Od roku 2015 o své cestě píšu blog, e-knihy a mluvím na živo. Na minimalismu mě fascinuje to, jak moc se dá přizpůsobit každému z nás a do jaké šíře se dá aplikovat. Nemusíme jít do extrému, abychom viděli výsledky.“