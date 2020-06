Kutnohorské kino uvede dokument o Mekym Žbirkovi

Meky je dokument o zpěvákovi Miroslavu Žbirkovi z Bratislavy, který kutnohorské kino promítne ve čtvrtek 9. července od 19. hodiny. Co všechno potkalo Mekyho Žbirku od chvíle, kdy poprvé vzal do ruky kytaru, až do momentu, kdy svůj život odhalil filmařům?

Miro Žbirka | Foto: Deník / Jaroslav Loskot