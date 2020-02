Na kurzu si upletou houbičku na mytí nádobí

Nejen pro ty, co vyznávají minimalistický a udržitelný životní styl, ale i pro ty, co hledají něco nového, čemu by se přiučili, nebo se jen chtějí zbavit umělých pěnových houbiček na nádobí, jelikož začínají přemýšlet ekologicky, pro ty je určen kurz úplných základů pletení, na kterém si vyrobí houbičku nebo úklidový hadřík.

Kurz pletení pro úplné začátečníky | Foto: Archiv Zenárna