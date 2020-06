KDY: 4. a 5. července 14:00

KDE: Habrkovice, Zoo

ZA KOLIK: 100/50 korun

Servali, dikobrazi, lamy, kozičky a jiná drobná zvířátka pro potěšení dětí i dospělých jsou k vidění v klidu přírody za městem. Park založila drezérská rodina Ringelových. Je otevřen do konce září od 9 do 18 hodin každý den. Představení se zvířaty probíhají každou sobotu a neděli i ve státní svátky od 14 hodin. Vstupné je 100 korun, snížené pro děti od tří let 50 korun. Do parku mimo představení lze vstoupit za dobrovolný příspěvek na krmení.