KDY: denně do 27. září

KDE: Katedrála v Sedlci

ZA KOLIK: dospělý 50 kč, dítě, student, senior 30 kč

V rámci oslav 10 let od vysvěcení a znovuotevření sedlecké katedrály. V podkroví chrámu jsou vystaveny fotografie Libora Teplého z knihy Splendissima Basilica, která vyšla v r. 2009. Návštěvníci moci zhlédnout vítězná díla dětské výtvarné soutěže Katedrála, jak ji vidíme my, do které se zapojily kutnohorské školy.