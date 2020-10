Postiženi muzikou přijdou do čáslavského kina

Co byste dělali, kdyby vám osud nadělil kromě radosti také celoživotní handicap? Členové The Tap Tap, kapely z Jedličkova ústavu složené ze studentů s postižením, v tom mají jasno. A diváci se to mohou dozvědět v úterý 13. října v čáslavském kině, když přijdou na dokument Postiženi muzikou.

The Tap Tap. | Foto: Jiří Skála