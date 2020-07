KDY: 12. července 16:00

KDE: Kutná Hora, U Tří pávů

ZA KOLIK: zdarma

Ve vesnici Podpěšín je chalup jako máku. Nás však budou zajímat jen dvě. Ta šišatá, která patří Petrovi, a ta Zorčina, co je tak bohatě zdobená. Mezi Zorkou a Petrem je sice rozdíl, on je chudý, ona bohatá, avšak jsou z jedné vesnice a musejí se spolu naučit vyjít. Jak to s nimi dopadne, se dozví v pohádce. Akci pořádá Kutnohorsko.cz, o.p.s.