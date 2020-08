Připravili pro veřejnost nahlédnutí do své historie

Kutnohorský Ochotnický spolek Tyl připravil od začátku tohoto týdne od 27. července do pátku sedmého srpna výstavu Na scénu! Ta bude k vidění vždy od desáté do sedmnácté hodiny v prostorách Sedleckého pivovaru v Kutné Hoře. Spolek připravil nahlédnutí do zlomkové části své historie.

Ochotnický spolek TYL, Pro tebe všechno, tatínku! | Foto: Deník/Diana Kovandová