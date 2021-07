KDY: 3. července 19:00

KDE: Kutná Hora, Vlašský dvůr

ZA KOLIK: 140/120 korun

Po cestě tajuplnými prostory potkáte havíře Matěje a další postavy, které vás provedou příběhem s dobrodružstvím, na jehož konci možná ztracené stříbro naleznete. Nebude to ale zadarmo a velkou roli budou hrát v příběhu pražské groše. Vstupné je 140 korun, snížené 120, děti do 6 let to mají zdarma.