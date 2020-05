Trnkova výstava je prodloužena až do konce června

V Galerii Středočeského kraje prodloužili výstavu génia animované tvorby Jiřího Trnky a to až do 26. června 2020. „Přijďte se podívat, máme ve výstavě pár nových děl,“ prozradila ředitelka galerie Jana Šorfová s tím, že se prostory opět navrací k normálnímu fungování. „Máme velkou radost, že se nám povedlo prodloužit i výstavu Jaroslavy Severové, výstavu Artikl / Sedm let s uměním a výstavu Srdce velkoměsta II,“ doplnila Šorfová s tím, že galerie natočila i virtuální prohlídku stálé expozice.

Projekt 'Jiří Trnka - V zahradách imaginace' v Galerii Středočeského kraje v Kutné Hoře. | Foto: DENÍK/Michal Bílek