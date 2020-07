V Čáslavi pořádají Bilanční výstavu

Městské muzeum a knihovna Čáslav připravila na pondělí 3. srpna v 17 hodin vernisáž Bilanční výstavy M. Koryčánka a P. Žampacha. K vidění bude pro návštěvníky ve Výstavní síni v Čáslavi do 23. srpna od úterý do neděle od desáté do sedmnácté hodiny s hodinovou pauzou v poledne.

Městské muzeum a knihovna Čáslav | Foto: muzeumcaslav.cz