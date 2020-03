KDY: 12. března 20:00

KDE: Čáslav, Kino Miloše Formana

ZA KOLIK: 120 korun

Nanotechnologie v jeho žilách z něj činní nezastavitelného bojovníka obdařeného nadlidskou silou a schopností okamžitě se uzdravovat. Korporace RST však neovládá pouze Bloodshotovo tělo, ale i jeho mysl a vzpomínky. Ray neví, co je skutečné a co je lež, a tak se rozhodne to zjistit. Vstupné je 120 korun.