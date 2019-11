KDY: 8. listopadu od 17 hodin

KDE: Galerie Felixe Jeneweina Kutná Hora

ZA KOLIK: vstup zdarma

Výstava potrvá do 31. prosince 2019 a je možné navštívit ji denně od 9 do 12 hodin a od 12.30 – 17 hodin. Koléškovy plastiky jsou místem střetu a splynutí principů vzniku a zániku života – jejich vzájemné propojenosti. Symbolizují síly přetvářející životní prostor a to především díky vnitřnímu napětí.