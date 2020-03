KDY: 1. března 16:00

KDE: Kutná Hora, Tylovo divadlo

ZA KOLIK: 20 korun

Co se může stát, když se kouzelné jablíčko dostane do špatných rukou? Jaké následky to může mít pro celé království? O tom je pohádka Kouzelné jablíčko, ke které napsala scénář Radana Štočková a režíroval ji Michal Smrkovský. Za vstupenku zaplatí na místě symbolických 20 korun.