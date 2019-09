KDY: 7. září 2019

KDE: zámek Kačina, Svatý Mikuláš

ZA KOLIK: 200 kč, rodinná 400 kč

Kromě toho na ně čeká i jedna horká novinka: možnost bude bezhotovostní platby prostřednictvím čipovacího zařízení za nápoje a občerstvení. Připraven je také bohatý kulturní program, a to na třech pódiích v areálu. Na hlavním pódiu se představí například Orchestr Jaroslava Ježka, Michal Karban Trio nebo Green Day Revival. Slovenská skupina No Name zahraje od 13 hodin.