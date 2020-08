KDY: 15. září 18:00

KDE: Čáslav, Dusíkovo divadlo

ZA KOLIK: zdarma

Vernisáž zahájí 15. září v 18 hodin ve foyeru Dusíkova divadla kurátorka výstavy Helena Albertová. Pokrývá období téměř 60 let a zachycuje spolupráci s nejvýznačnějšími režisérskými osobnostmi českého i světového divadla. Výstava je otevřena ve čtvrtek a sobotu od 10 do 17 hodin nebo po domluvě. Potrvá do 27. října.