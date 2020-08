KDY: 22. srpna 14:00

KDE: Zruč nad Sázavou, cyklostezka

ZA KOLIK: Vstupné dobrovolné

Start je u vodárny, malovat se bude až k mostu. Soutěžit se bude v pěti kategoriích. První skupinou jsou děti od 0 do 3 let, pak od 3 do 5 let, pak 6 a 7leté, čtvrtou kategorií tvoří děti od 8 do 10 let a pátou budou 11 až 15leté děti. Malovat mohou libovolný obrázek podle vlastní fantazie. Pro první tři z každé kategorie budou připraveny hezké věcné ceny a každý dostane ještě sladkou odměnu. Vstupné je dobrovolné.