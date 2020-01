Výstava Vás provede třicetiletou obnovou historického jádra pomocí archivních, dosud nezveřejněných fotografií či dokumentů, připomíná opravy nejvýznamnějších památek či měšťanských domů a úspěchy, kterých město dosáhlo.

Dačického dům v Kutné Hoře. | Foto: Vladimír Havlíček

KDY: do 30. dubna denně 10:00 – 18:00

KDE: Dačického dům Kutná Hora

ZA KOLIK: Dospělí: 100,- Kč

Děti, senioři, ZTP a studenti do 26 let: 50,- Kč

Děti do 3 let: zdarma

Rodinné vstupné (2 dospělí a 2 děti a výše): 250,- Kč