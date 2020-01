KDY: 15. a 16. února 8:00

KDE: Hostovlice

ZA KOLIK: Vstup zdarma

Výstava je již tradičně přístupná také široké veřejnosti, a to v sobotu od 8 do 17 hodin a v neděli potom od 8 do 13 hodin. Pořadatelem je Český svaz chovatelů Hostovlice.