Nadupaný program se otevře již v pátek od 10:00, kdy do areálu Kavčák začnou najíždět jezdci a po formálních přejímkou začnou tréninky. V sobotu pak vše odstartuje závody 8:30 hobby jezdců v country cross. Po večerním vyhlášení všech výsledků je na programu od 22:00 afterparty. V areálu je možné stanovat.

Startovní listina je už zcela zaplněná. Registrace je také pozastavena do oblíbeného Memoriálu Jaroslava Kuklíka, který je vypsaný pro hobby jezdce. V něm se pojede systémem country cross dvojic na 120 minut. „Na trati bude vždy jeden jezdec z přihlášené dvojice a mohou se kdykoliv střídat. Jeden závodník může bez vystřídání ujet maximálně tři kola. Start bude hromadný, s motorem v klidu a po mávnutí praporem startéra jezdci nastartují a vyrazí na trať,“ doplnil Vít Kuklík, jeden z hlavních organizátorů. „O putovní pohár Jaroslava Kuklíka budou bojovat jezdci v kategorii profesionálů.“

Také on je jeden z organizátorů motocyklové události Rock'n'ride, a to společně s bratry Kuklíky. Kvalifikace MČR ve freestyle motokrosu je naplánovaná na sobotu od 14:45, finále se závěrečnou show je se pojede od 17:10. Po autogramiádě FMX závodníků a top enduro jezdců je připravená další lahůdka – MČR v SuperEnduru. V něm musí několik jezdců překonat různé překážky na trati. Finálová jízda je na programu od 20:40. „Jde o ostré souboje loket na loket po trati plné skoků, klád, pneumatik a kamenů. Závod bude součástí Jägermeister party a půjde o jedinečný zážitek. Navíc po finálové jízdě se všichni můžeme těšit na prvního mistra ČR v této atraktivní disciplíně,“ přiblížil Vít Kuklík.

Už dlouho nebyli v akci, v sobotu si to však rozdají o domácí tituly! Své triky ve vzduchu opráší Libor Podmol, jeho bratr Filip, ale také Petr Pilát. Kromě nich bude k vidění další česká špička a domácí talenti. „Objel jsem republiku s mým filmem Cesta je cíl, který pojednával o přípravách na Dakar. Díky ohlasům od diváků jsem naprosto nabitý energií a moc se těším, až si před fanoušky po neskutečně dlouhé době zazávodím,“ prohlásil Podmol, mistr světa ve freestyle motocyklu a úspěšný účastník letošní Dakarské rallye.

Do areálu Kavčák u Benešova se sjedou nejlepší domácí freestyle motokrosaři, závodníci ze SuperEndura či z country cross. | Foto: Rock'n'ride

Čeká se pořádný nájezd motorkářů. Do areálu Kavčák u Benešova se sjedou nejlepší domácí freestyle motokrosaři, závodníci ze SuperEndura či z country cross. Už od pátku se totiž rozjede tradiční akce Rock'n'ride, která bude mít tentokrát mistrovské parametry! „Historicky poprvé se tu uskuteční dva oficiální republikové závody. Korunovat tu budeme nejlepšího domácího freestyle motokrosaře a odjede se tu závod mezinárodního mistrovství ČR v SuperEnduru. Navíc za tmy,“ prohlásil Vít Kuklík, jeden z organizátorů oblíbené motoristické události. Kromě toho jsou v plánu DJ party a závody pro amatéry.

