KDY: středy, soboty a neděle

KDE: Zimní stadion Čáslav

ZA KOLIK:

Například v době do konce tohoto roku si mohou zájemci přijít volně zabruslit v sobotu 30. listopadu v době od 16 do 18 hodin, v neděli 1. prosince mezi 9:30 a 11:30 hodin , ve středu 4. proisnce ve večerních hodinách od 20 do 21:30 hodin, nebo v sobotu a neděli 7. a 8. prosince mezi 9:30 a 11:30 hodin. Nabídka veřejného bruslení samozřejmě platí i po těchto termínech. Bližší informace o možnostech sportovního vyžití ve městě je možné získat na webu www.sportcaslav.cz.